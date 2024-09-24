ABD'de ‘Hacker’ların yeni hedefi hastalar! Verilerini çalıp fidye istiyor

Hacker’lar (bilgisayar korsanları) hastaların sağlık merkezlerindeki verilerini çalıp fidye istiyor. Habere göre, ABD’nin Lehigh Valley Sağlık Ağı’ndan kanser tedavisi gören hastaların çıplak görüntüleri dahil kişisel verileri, hacker’lar tarafından çalındı. Verileri internetin karanlık ağında (Dark Web) yayınlayan ‘hacker’lara istedikleri fidyeyi vermeyen Lehigh Valley, sızıntının kurbanı olan hastaları olaydan haberdar etti. Mağdur hastalar, kliniğe toplu tazminat davası açtı.

HER BİRİ DAVACIYA 75 BİN DOLAR ÖDEYECEK

Jane Doe (50) adlı hastanın baş davacı olduğu davada uzlaşma sağlandı. Hukuk firması, Leigh Valley’in davadan vazgeçmeleri karşılığında ihlalden etkilenen 135 hastaya toplam 65 milyon dolar (2.2 milyar TL) ödeyeceğini duyurdu. Tazminatın yüzde 80’i web’de çıplak fotoğrafları yayınlanan hastalara ayrılacak. Bu kategoride her biri 75 bin dolardan (2.5 milyon TL) fazla alacak 600 erkek ve kadın hasta var. Baş davacı Jane Doe’nun ise 125 bin dolar (4.2 milyon TL) alabileceği bildirildi.

FİDYE ÖDEDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Uzmanlar, bilgisayar ağlarının hastaneleri, muayenehaneleri, doktorları, sigortacıları, eczaneleri ve daha birçok sektörü içeren dev bir sistem olması nedeniyle hacker’ların iştahını kabarttığını söyledi. Sağlık kuruluşlarının siber savunmada ilerleme kaydettiği ancak hâlâ savunmasız oldukları belirtildi. Bu yıl siber saldırıları önlemek için 1.4 milyar dolar (47.8 milyar TL) harcayan ABD merkezli sigorta şirketi UnitedHealth’in CEO’su da hacker’lara 22 milyon dolar (751.4 milyon TL) fidye ödediklerini itiraf etti.

FBI FİDYE ÖDEMESİNİ İSTEMİYOR

Başka sağlık kuruluşlarına da siber saldırılar düzenleyen fidye yazılım çetesi ALPHV’nin, bu defa da Lehigh Valley kliniğini ‘hack’lemekle suçlanan organize suç örgütü olduğu bildirildi. ABD güvenlik teşkilatı FBI, siber çetelere verileri geri vereceklerine dair güvenilemeyeceği için fidye ödenmesini istemiyor. Dedektifler, siber çetelere fidye ödemenin daha fazla saldırıyı teşvik edebileceğini söylüyor.