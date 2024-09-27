ABD'de Helene Kasırgası 4 ölü! Georgia Valisi uyarıda bulundu

ABD'de etkisi gösteren Helene Kasırgası'nda 4 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Georgia Eyaleti Valisi Brain Kemp, yaptığı açıklamada, "Bu akşam Wheeler County'de iki kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz.

ABD'nin Georgia Eyaleti Valisi Brain Kemp, yaptığı açıklamada, "Bu akşam Wheeler County'de iki kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Ölümlerinin yasını tutan ailelerine katılırken, tüm Georgialıları Helene'in daha fazla etkisine karşı hazırlıklı olmaya, tetikte olmaya ve etkilenen herkes için dua etmeye çağırıyoruz" dedi.

ABD medyası, Florida ve Kuzey Carolina eyaletlerinde de birer kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.