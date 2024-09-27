ABD’de Helene Kasırgası karaya taştı

Kaynak: AA
ABD’de Helene Kasırgası karaya taştı

ABD'de karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle Florida eyaletinde 1, Georgia eyaletinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD'de karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle Florida eyaletinde 1, Georgia eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti. 4 eyalette 2 milyona yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

ABD'nin Florida eyaletini Helene Kasırgası vurdu. Saatte 225 kilometre hızla esen rüzgarlarla Florida'nın Big Bend bölgesine kategori 4 seviyesinde ulaşan kasırga, şiddetli yağış ve sele yol açtı. Yollar, evler ve iş yerlerinin sular altında kaldığı bölgede ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Florida Valisi Ron DeSantis, bir tabelanın otoyoldaki aracın üstüne düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Helen Kasırgası, Florida'nın ardından komşu Georgia eyaletine yöneldi. Wheeler County'de şiddetli fırtınanın bir mobil evi devirmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga nedeniyle Florida'da 1.3 milyondan fazla ev ve iş yeri, Georgia'da 460 bin, Güney Carolina'da 67 bin, Kuzey Carolina'da ise 20 bin hane elektriksiz kaldı.

Son Haberler
Gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
İki otomotiv devi Türkiye için yatırım planlıyor. Fabrika kurulması planlanan 2 şanslı il belli oldu
İki otomotiv devi Türkiye için yatırım planlıyor. Fabrika kurulması planlanan 2 şanslı il belli oldu
Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını Yunan basını duyurdu
Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını Yunan basını duyurdu
Alpargün Apartmanı davasında karar çıktı: 96 kişi hayatını kaybetmişti
Alpargün Apartmanı davasında karar çıktı: 96 kişi hayatını kaybetmişti
Anne ve oğlunun yaşadığı konteyner ev yandı
Anne ve oğlunun yaşadığı konteyner ev yandı