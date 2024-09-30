ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 90'ın üstüne çıktı

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridini etkileyen 4. kategori Helene Kasırgası nedeniyle, güneydoğudaki eyaletlerde ölü sayısının 90'ın üstüne çıktığı bildirildi. Kasırga, Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurdu ve olumsuz etkileri hala sürüyor.

Yetkililer, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve yağışların neden olduğu can kaybının arttığını açıkladı. Kuzey Carolina'nın Buncombe bölgesinde 600 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, eyalet genelindeki ölü sayısı 36 olarak bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın kasırgadan etkilenen bölgeleri bu hafta içinde ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida'nın kuzeybatı kıyılarını vurduğunu duyurdu. Kasırga, kısa sürede Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına aldı. Florida'da 1,2 milyondan fazla, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Başkan Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan etkilenenler için federal yardım talimatı vermişti.