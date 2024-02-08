ABD'de içinde 5 askerin olduğu helikopter kayboldu

Kaynak: AA
ABD'de içinde 5 askerin olduğu helikopter kayboldu
ABD'nin California eyaletinde, içinde 5 deniz piyadesi ile havalanan askeri helikopterden haber alınamadığı belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde içinde 5 askerin yer aldığı helikopter kayboldu.

ABD Deniz Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, Las Vegas yakınındaki Creech Hava Kuvvetleri üssünden kalkan CH-53E Super Stallion tipi helikopterin, dün gece varması gereken Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu’na ulaşmadığı kaydedildi.

Helikopterin son olarak San Diego kentinin yaklaşık 56 kilometre doğusundaki dağlık bölge Pine Valley'de görüldüğü belirtildi.

San Diego Bölgesi Şerif Departmanı, arama çalışmaları için bölgeye helikopter göndermeye çalıştıklarını ancak bölgeyi vuran atmosferik nehir fırtınası nedeniyle ulaşamadıklarını duyurdu.

California eyaletine bağlı itfaiye ekipleri, kayıp helikopterin en son görüldüğü noktaya ulaşsa da bir şey bulamadı.

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki CH-53E Super Stallion tipi helikopterler ağır yük helikopteri olarak biliniyor.

CH-53E’nin, eyalette etkili olan atmosferik nehir fırtınası sırasında hangi görevle havalandığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

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