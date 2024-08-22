ABD’de işsizlik başvuruları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de işsizlik başvuruları açıklandı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı piyasa beklentisine paralel olarak açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına yönelik haftalık verileri yayımladı.

Bu veriler kapsamında, ülkede ilk defa işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada 232 bin artış kaydederek önceki haftaya oranla yükseliş gösterdi.

İşsizlik maaşı başvurularına yönelik önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 227 binden 228 bine yükseltildi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 863 bine çıktı. Beklenti 1 milyon 870 olmasıydı.

Diğer yandan dün açıklanan verilere göre ABD'de Mart ayına kadar olan yıldaki iş büyümesi öngörülenden çok daha düşük açıklandı. Bu verilere göre Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki istihdam değişimi 818 bin indirildi.

İşsizlik başvuruları, özellikle yaz tatili için okulların kapanması ve otomobil fabrikalarındaki yeniden yapılanma sebebiyle dalgalanmaya meyilli oldukları 2024’ün bu zamanında, haftadan haftaya sert dalgalanmalar sergileyebiliyor.

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