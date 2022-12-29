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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Aralık ile biten haftada 225 bine çıkarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:35
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiler dahilinde arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 225 bine yükseldi. İşsizlik maaşı başvuruları, bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, bir önceki hafta 216 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 250 kişi azalarak 221 bine geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 17 Aralık ile biten haftada 41 bin kişi artarak 1 milyon 710 bin seviyesine çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürme hedefinin bir parçası olarak iş gücü talebini soğutmaya çalıştığı bir dönemde, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin bu dönemde yaşanan artışa rağmen iş gücü piyasası koşullarının sıkı kalmaya devam ettiğini gösteren bir aralıkta kaldığını belirtti. (AA)

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