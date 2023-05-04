ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artışla 242 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 240 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 230 binden 229 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 kişi artışla 239 bin 250'ye çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 22 Nisan ile biten haftada 38 bin kişilik azalışla 1 milyon 805 bine düştü.

(AA)