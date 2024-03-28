ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri paylaştı.

Yayımlanan verilere göre, ülkede ilk defa işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 23 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 210 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 212 bin olacağı tahmin ediliyordu.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 210 binden 212 bine yükseltildi.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 759 azalışla 211 bine indi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Mart ile biten haftada 24 bin kişi artışla 1 milyon 819 bine yükseldi.