ABD'de işsizlik maaşına başvurular arttı

Düzenleme: Simgenur Gök
ABD'de işsizlik maaşına başvurular arttı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, 27 Temmuz ile biten haftada 249 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Bu rakam, önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artış gösterdi.

Piyasa beklentisi ise başvuru sayısının 236 bin olacağı yönündeydi. Ayrıca, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 artarak 238 bine çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Temmuz ile biten haftada 33 bin kişi azalarak 1 milyon 877 bine düştü. Bu durum, iş gücü piyasasındaki yumuşamanın devam ettiğini gösteriyor ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında politika faizini düşürebileceği beklentilerini güçlendiriyor.

ABD’DE İŞSİZ SAYISI

ABD’de işsizlik oranı, haziran ayında 0,1 puan artışla yüzde 4,1’e çıktı ve Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkedeki işsiz sayısı, haziranda 162 bin kişi artarak 6 milyon 811 bine yükseldi. Ayrıca, işsizlik maaşı başvuruları da 27 Temmuz ile biten haftada 249 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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