ABD'de işten çıkartma oranlarında rekor

Düzenleme: Sinan Başhan
ABD'de işten çıkartma oranlarında rekor

Aralık 2024’te ABD’de işten çıkarmalar 38.792 ile beş ayın en düşük seviyesine indi. Ancak, 2024 yılı genelinde işten çıkarmalar, pandemi sonrası en yüksek seviyeye ulaştı ve teknoloji sektörü en çok etkilenen alan oldu.

ABD iş piyasasında 2024 yılında işten çıkarmalar dikkat çekici bir artış gösterdi. Aralık ayında işten çıkarmalar 38.792 ile beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında bu sayı 57.727, bir önceki yılın aynı döneminde ise 34.817 olarak kaydedilmişti. Ancak yıl genelinde, toplamda 761.358 işten çıkarma duyurusu yapıldı. Bu, 2020’den bu yana en yüksek seviye olurken, 2023’e kıyasla %5,5’lik bir artış anlamına geliyor.

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TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ

En fazla işten çıkarma, 133.988 ile teknoloji sektöründe gerçekleşti. Ancak, bu sayı 2023’e göre %20,3 daha düşük. Teknolojideki bu azalma, sektördeki hızlı dönüşüm ve yeniden yapılanma çabalarıyla ilişkilendiriliyor. Öte yandan, otomotiv sektöründe işten çıkarmalar %43,2 artarak 48.219’a yükseldi.

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BELİRSİZLİK VE UYARLAMA DÖNEMİ

Challenger, Gray & Christmas, Inc.’in kıdemli başkan yardımcısı Andrew Challenger, “2024 yılı, hızlı teknolojik ilerlemeler ve değişen ekonomik koşullarla şirketler için olağanüstü bir dönüşüm yılı oldu. Yeni yönetimin getireceği politikalarla birlikte belirsizliğin devam etmesi bekleniyor. Bu da birçok sektörde işe alımlarda yavaşlama ve kısa vadeli işten çıkarmalara yol açıyor” açıklamasını yaptı.

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PANDEMİ SONRASI EN YÜKSEK SEVİYE

2024 yılı toplam işten çıkarmalar açısından 2020 dışında, 2009’dan bu yana görülen en yüksek rakamlara ulaştı. Ekonomik dalgalanmalar ve sektörlerdeki dönüşüm süreci, iş piyasasında yeni dengelere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

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