ABD’de istihdam beklentinin altında çıktı

Amerika Merkez Bankası Fed'in para politikası için kritik önemdeki tarım dışı istihdam verileri açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

Verilere göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Ağustos’ta 142 bin kişi arttış gösterdi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdamın 165 bin kişi artması öngörülmüştü.

ABD'de işsizlik oranı, Ağustos’ta 0,1 puan gerileyerek yüzde 4,2’ye geriledi. Piyasa beklentisine paralel gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 4,2 olması bekleniyordu.. İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 4,3 olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati beklentilere paralel 34,3 olarak açıklandı.