ABD’de istihdam maliyeti beklentilerin altında

Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kalmış olup, analistler endeksin bu dönemde yüzde 1 artmasını öngörmüştü. İlk çeyrekte ise İstihdam Maliyet Endeksi yüzde 1,2 oranında artmıştı.

Yıllık bazda, İstihdam Maliyet Endeksi'nin artışı ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte maaşlarda yüzde 0,9 ve yan hak maliyetlerinde ise yüzde 1 artış yaşandı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 0,9 artarken, kamu sektörü çalışanlarının maliyeti yüzde 1,2 oranında yükseldi.