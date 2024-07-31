ABD’de istihdam maliyeti beklentilerin altında

Kaynak: AA
ABD’de istihdam maliyeti beklentilerin altında

ABD Çalışma Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Nisan-Haziran döneminde, endeksin yüzde 0,9 artış gösterdiği belirtildi.

Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kalmış olup, analistler endeksin bu dönemde yüzde 1 artmasını öngörmüştü. İlk çeyrekte ise İstihdam Maliyet Endeksi yüzde 1,2 oranında artmıştı.

Yıllık bazda, İstihdam Maliyet Endeksi'nin artışı ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte maaşlarda yüzde 0,9 ve yan hak maliyetlerinde ise yüzde 1 artış yaşandı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 0,9 artarken, kamu sektörü çalışanlarının maliyeti yüzde 1,2 oranında yükseldi.

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