2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Olağanüstü hal ilan edildi. ABD'de 4 eyalette kasırga: 22 ölü

Olağanüstü hal ilan edildi. ABD'de 4 eyalette kasırga: 22 ölü

ABD’nin merkezinde Arkansas, Illinois, Indiana ve Tennessee eyaletlerinde meydana gelen kasırgada 22 kişi hayatını kaybetti. Indiana ve Arkansas valileri, eyaletlerde olağanüstü hal ilan etti.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 12:30
Takip Et

ABD'de kasırga 22 can aldı

Olağanüstü hal ilan edildi. ABD'de 4 eyalette kasırga: 22 ölü
+
Aa
-

DHA’da yer alan habere göre, Arkansas, Illinois, Indiana ve Tennessee eyaletlerinde meydana gelen kasırgada 22 kişi hayatını kaybetti. Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü şiddetli hava koşulları nedeniyle Arkansas Eyaletinde olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladım. Etkilenen Arkansaslılar için müdahale ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak üzere hiçbir kaynağı esirgemeyeceğiz” dedi. Vali Sanders, Ulusal Muhafızları’nda bölgede çalışma sürdürdüğünü duyurdu.

Indiana Valisi Eric Holcomb, kasırgada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece boyunca eyalet genelinde etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle Sullivan ve Johnson ilçeleri için olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladım. Her şeyden önce, düşüncelerim ve dualarım bu fırtınada hayatını kaybedenlerin aileleri ve bu olay nedeniyle zarar gören herkesle birlikte” dedi.

Illinois Valisi JB Pritzker, “Boone, Crawford, DuPage, Marion ve Sangamon ilçelerini desteklemek üzere bir afet ilanı yayınladım ve Illinois Eyaleti'nin bölge sakinlerine toparlanma için gereken tüm desteği sağlamasına izin verdim. Dünkü şiddetli hava koşullarından etkilenenlere yardımcı olmak için hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz” diye konuştu.

GEÇEN HAFTA MİSSİSSİPPİ EYALETİNDE 26 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçen hafta sonu güneydeki Mississippi eyaletinde meydana gelen kasırgada 26 kişi hayatını kaybetmişti. Eyalet valisi Tate Reeves, kasırganın ardından olağanüstü hal ilan etmişti. ABD Başkanı Joe Biden ise, “Yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İhtiyaç duyduğunuz desteği, ne kadar sürerse sürsün sağlamak için birlikte çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
2
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
4
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
7
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.