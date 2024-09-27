ABD'de kişisel gelir oranı arttı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de kişisel gelir oranı arttı

ABD'de kişisel gelir, Ağustos 2024'te %0,2 artarak 24,015 trilyon dolara ulaştı. Bu oran, Temmuz ayındaki %0,3 artışın ve piyasa beklentilerinin (%0,4) altında kaldı. Çalışanların tazminatları %0,5 artarken, varlık gelirlerinde %0,5 düşüş yaşandı. Sosyal sigorta katkıları ise %0,4 yükseldi.

ABD'de kişisel gelirler, Ağustos 2024’te bir önceki aya göre %0,2 oranında artış göstererek 24,015 trilyon dolara yükseldi. Temmuz ayında %0,3'lük bir artış yaşanırken, piyasa beklentileri Ağustos ayında %0,4'lük bir artış öngörüyordu. Çalışanların maaş ve ücretleri %0,5 artarak Temmuz ayındaki %0,3 oranını geride bıraktı.

Ücret ve maaşlara ek yapılan ödemeler de %0,5 artış kaydetti. Öte yandan varlıklardan elde edilen kişisel gelirler %0,5 oranında düşerken, kişisel faiz gelirleri %0,6 ve temettü gelirleri %0,4 azaldı. Hükümet sosyal sigorta katkıları ise %0,3’ten %0,4’e çıktı.

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