ABD'de kişisel gelir oranı arttı

ABD'de kişisel gelirler, Ağustos 2024’te bir önceki aya göre %0,2 oranında artış göstererek 24,015 trilyon dolara yükseldi. Temmuz ayında %0,3'lük bir artış yaşanırken, piyasa beklentileri Ağustos ayında %0,4'lük bir artış öngörüyordu. Çalışanların maaş ve ücretleri %0,5 artarak Temmuz ayındaki %0,3 oranını geride bıraktı.

Ücret ve maaşlara ek yapılan ödemeler de %0,5 artış kaydetti. Öte yandan varlıklardan elde edilen kişisel gelirler %0,5 oranında düşerken, kişisel faiz gelirleri %0,6 ve temettü gelirleri %0,4 azaldı. Hükümet sosyal sigorta katkıları ise %0,3’ten %0,4’e çıktı.