ABD’de kritik veri beklentilerin altında geldi

ABD'de Ağustos ayında istihdam piyasasından zayıf sinyaller geldi. Ülkede tarım dışı istihdam Ağustos'ta 22 bin arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 75 bin olması yönündeydi.

Daha önce 73 bin olarak açıklanan Temmuz ayı istihdam artışı 79 bine revize edildi. Son iki aya yönelik ise 21 binlik aşağı yönlü revizyon yapıldı.

Veriler Ağustos ayında ülkede işsizliğin yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükseldiğini gösterdi. Ülkede işsizlik oranı 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon göstergeleri açısından dikkate alınan ortalama saatlik kazançlar tarafında aylık artış yüzde 0,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Ortalama saatlik kazançlarda aynı dönemde yıllık artış yüzde 3,7 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 3,8 olarak belirlenmişti.