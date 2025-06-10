ABD'de kriz büyüyor: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a gönderildi

Los Angeles'ta göçmen politikalarına karşı düzenlenen protestolar sert müdahalelerle karşılaştı. ABD Savunma Bakanlığı, pazartesi günü yaklaşık 700 deniz piyadesinin Los Angeles’a gönderildiğini resmen açıkladı. Bu birlikler Kaliforniya çölündeki Twentynine Palms üssünden sevk edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Ulusal Muhafız birliklerinin de protestolara müdahil olması talimatını verdi. Ancak Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, bu adımı “yasadışı” olarak nitelendirdi ve eyaletin egemenliğinin çiğnendiğini söyledi. Bonta, pazartesi günü Trump yönetimine dava açtı. Aynı gün Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da kararı “ahlaki ve anayasal olmayan bir eylem” diye tanımlayarak yargıya başvuracağını duyurdu.

Trump, Anayasa’daki isyan ve devlet otoritesine tehdit durumunda federal kuvvetlerin kullanılmasına izin veren maddeye dayandığını açıkladı. Pazartesi itibarıyla şehirde 1000 Ulusal Muhafız konuşlandırıldı; Trump, gerekirse 2000 askeri daha görevlendireceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri boyunca yaşanan olaylarda 50’den fazla kişi gözaltına alındı. Polis, 600'den fazla plastik mermi ve biber gazı kullandığını açıkladı. Beş polis memuru hafif yaralandı.