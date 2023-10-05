ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

ABD’nin Oregon eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Newberg kentinde küçük uçak bir evin üzerine düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 22 yaşındaki uçuş eğitmeni ile 20 yaşındaki öğrencisinin hayatını kaybettiği, diğer yolcunun ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtfaiye ve kurtarma ekibi, evde yaşayanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve yaralanan olmadığını açıkladı. Evleri kullanılamaz hale gelen aileye Kızıl Haç tarafından yardım sağlandığı ifade edildi.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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