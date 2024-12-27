ABD'de kurye skandalı! Bahşişi beğenmedi, hamile müşteriyi bıçakladı

ABD'de paket yemek kuryesi, sipariş götürdüğü evde verilen bahşişi beğenmemesi nedeniyle müşteri kadını bıçakladı. Kadının hamile olduğu ve hastanede tedavi altında olduğu açıklandı.

ABD'nin Florida eyaletinde 22 yaşındaki Brianna Alvelo isimli kurye, pizza sipariş eden kadına yemeğini teslim ettikten sonra az bahşiş vermesi nedeniyle arkadaşıyla geri dönüp müşteri kadını bıçakladı. Polisten yapılan açıklamada, kadının hamile olduğu ve hastanede tedavi altında olduğu ifade edildi. Açıklamada olay ilişkin, "Kadın müşterinin akşam saatlerinde yerel bir restorandan pizza sipariş ettiği ve Alvelo'nun aldığı bahşiş üzerine sinirlendiği anlaşılmıştır. Alvelo daha sonra silahı olan kimliği belirsiz bir erkek şüpheliyle birlikte mağdurun otel odasına geri dönmüş ve zorla odaya girmiştir. Elinde bıçak olan Alvelo kurbanlardan birine saldırmış ve odadaki eşyaları almıştır" denildi.

Mahkemede ifade veren müşteri kadın, otel odasında erkek arkadaşı ve 5 yaşındaki kızının da bulunduğunu söyleyerek erkek arkadaşının banyoya kapatıldığını belirtti.