ABD’de lisede silahlı saldırı: En az 3 kişi yaralandı

ABD’nin Iowa eyaletine bağlı Perry kentindeki Perry Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 1’i okul yöneticisi olmak üzere en az 3 kişi yaralandı. Saldırgan ise ölü olarak ele geçirildi.

Dallas İlçe Şerifi Adam Infante, derslerin henüz başlamadığını hatırlatarak saldırı sırasında okulda az sayıda öğretmen ve öğrenci bulunduğunu belirtti.

Infante, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ancak kamuoyu ile paylaşılamayacağını söyledi

Öte yandan adı açıklanmayan bir polis memuru, saldırganın kendisini vurarak öldü.