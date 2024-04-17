ABD'de mortgage faizlerinde yükseliş

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini yayınladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya oranla yüzde 3,3’e çıktı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5, yeniden finansman başvuruları yüzde 0,5 artış gösterdi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,01'den yüzde 7,13'e yükseldi.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,46'dan yüzde 6,64'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konut kredisi faizlerinin, ekonominin güçlü kaldığını ve enflasyonun düşürülmesinin zorlaştığını ifade eden verilerin etkisiyle art arda ikinci haftada yükseldiğine vurgu yaptı.

Mortgage faizinin yüzde 7,13 ile Aralık 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyen Kan, yüksek oranlara rağmen, başvuru faaliyetlerinin hızlandığını ifade etti.