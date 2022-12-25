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ABD'de orduda görev alan askerlere sakal ve türban izni. Mahkeme kararını verdi

ABD Federal Mahkemesi, ABD ordusunda görev yapan Sih askerlerin dini inançları gereği sakal ve türbanlarını koruyabileceğine hükmetti.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 16:51
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ABD'de orduda görev alan askerlere sakal ve türban izni verildi

ABD'de orduda görev alan askerlere sakal ve türban izni. Mahkeme kararını verdi
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ABD Federal Mahkemesi, ABD ordusunda görev yapan Sih askerlerin dini inançları gereği sakal ve türbanlarını koruyabileceğine hükmetti.

AA'da yer alan habere göre, Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, ABD Deniz Piyadeleri biriminde sakal bırakmalarına ve türban kullanmalarına izin verilmeyen üç Sih askerin şikayetini haklı buldu.

Mahkeme, Sih askerlerin, dini inançlarına bağlılıklarını ifade etmek için sakal bırakıp türban takabileceğini kaydederek, bunların görevlerini yapmalarına engel olmayacağı yönünde karar aldı.

Söz konusu üç Sih asker, ABD ordusunda Deniz Piyadeleri'ne katılmak için sınavları geçmiş ancak temel eğitim kampında kurallar gereği sakallarını kesip türbanlarını çıkarmaları istenince mahkemeye başvurmuştu.

Askeri yetkililer, davada, deniz piyadelerinin, ekip ruhu ve psikolojik dönüşümün bir parçası olarak aynı uygulamalara tabi olduğunu ve "bireyselliklerinden sıyrılması" gerektiğini savunmuştu.

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GÖK TÜRK
25.12.2022 17:00
Ha siz onlara demekrosi adına bu izinleri verin sonra zor kurtarırsınız ülkenizi büyük hata büyük hata Amerika nın yıkımına kadar etki kelebek etkisi yaşarsınız  
 
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