ABD’de otomotiv işçilerinin grevi 7,7 milyar dolarlık kayba yol açtı

ABD’de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın (UAW), ülkedeki 3 büyük otomobil üreticisine karşı başlattığı grevin maliyetinin 4 haftada 7,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

KAYNAK: AA
ABD’de otomotiv işçilerinin grevi 7,7 milyar dolarlık kayba yol açtı

UAW, General Motors (GM), Ford ve Stellantis ile yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayınca 14 Eylül’den bu yana grevde.

Grevin ekonomik etkisi nasıl hesaplandı?

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), UAW’nin grevine ilişkin son analizini paylaştı. AEG’nin açıklamasında, 12 Ekim itibarıyla UAW’nin grevinden kaynaklanan toplam ekonomik kaybın 7,7 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Söz konusu kaybın 359 milyon dolarının doğrudan ücret kaybından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, 3,45 milyar dolarının üretici kaybı, 2,67 milyar dolarının tedarikçi kaybı ve 1,21 milyar dolarının bayi, müşteri ve diğer kayıplar olduğu aktarıldı.

Grevin kapsamı ve süreci nasıl gelişti?

UAW’nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı. Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül’de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti. Sendika, ilerleyen günlerde yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis’e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda GM ve Stellantis’in 20 eyaletteki 38 tesisinde daha işçilerin iş durduracağı bildirilmişti. UAW, geçen hafta, yaklaşık 4 bin üyesinin İsveçli Volvo Group’un bünyesindeki Mack Trucks’ın Pensilvanya, Maryland ve Florida’daki fabrikalarının yanı sıra 8 bin 700 üyesinin Ford’un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve gittiğini duyurmuştu.

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Ünlü ekonomistten borsa yatırımcısını korkutan uyarı: "Bu halka arzın sonu çok kötü olacak..." Ekonomi
Ünlü ekonomistten borsa yatırımcısını korkutan uyarı: "Bu halka arzın sonu çok kötü olacak..."
Sokak röportajında 'Mutlu musun' diye soran muhabire tehdit: Eski karateciyim, boğazını delerim Yaşam
Sokak röportajında 'Mutlu musun' diye soran muhabire tehdit: Eski karateciyim, boğazını delerim
Karabük'te iş hanına giren ayı esnafa saldırdı Yaşam
Karabük'te iş hanına giren ayı esnafa saldırdı
İran’dan İsrail’e flaş mesaj: Hizbullah ilerleyen saatlerde ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir Dünya
İran’dan İsrail’e flaş mesaj: Hizbullah ilerleyen saatlerde ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir
Belçika'da 2 kişiyi öldüren silahlı saldırgan yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi Video
Belçika'da 2 kişiyi öldüren silahlı saldırgan yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi
Derisi yüzülerek öldürülen Türk şair Yazarlar
Derisi yüzülerek öldürülen Türk şair
Dondurma kamyonunda ölüler!!! Yazarlar
Dondurma kamyonunda ölüler!!!