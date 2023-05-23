ABD'de polisin öldürdüğü gencin ailesine 2 milyon dolar tazminat ödendi

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Sparks ilçesinde polis tarafından öldürülen 18 yaşındaki siyahi gencin ailesine 2 milyon dolar tazminat ödendi.

ABD'de polisin öldürdüğü gencin ailesine 2 milyon dolar tazminat ödendi

Ailenin avukatı Terri Keyser-Cooper, Miciah Lee'nin öldürülmesine ilişkin davada, Sparks ilçesinin sigorta şirketinin 2 milyon dolarlık tazminatın son taksitini de ödediğini açıkladı.

Keyser-Cooper, Lee'nin herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı ve cinayet işlendiği dönemde herhangi bir suçtan aranmadığını belirtti.

Avukat Keyser-Cooper, Lee'nin aracında silahının bacaklarının arasında bulunduğu ve elleri açıkça görüldüğü halde 5 kurşunun hedefi olduğunu ifade etti.

2 milyon dolarlık tazminatın yanı sıra, Sparks ilçesi yönetiminin polislere 40 saatlik krize müdahale eğitimi vermeyi taahhüt ettiğini vurgulayan Keyser-Cooper, ayrıca polislere güç kullanımı, intihar vakasına müdahale ve psikolojik sorunlularla iletişim eğitimlerinin verilmesinin de uzlaşmadaki maddeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Keyser-Cooper, Lee'nin uzun süredir psikolojik sorunları bulunduğu ve uyuşturucu madde kullandığını ancak olaya müdahale eden polis ekiplerinin ise bu tür vakalara müdahalede yeterli eğitimi olmadığını iddia etti.

Sparks ilçesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uzlaşma sonucunda olayın tüm taraflar açısından kapanmasının umut edildiği kaydedildi.

Lee'nin annesi ise "bu şekilde bir olayın tekrar yaşanmaması için Sparks'taki polis memurlarını daha fazla eğiteceğine dair ilçe yönetiminden dönüşler aldığına" işaret etti.

Aile, "Sparks'taki polis kültüründen" kaynaklanan gerekçesiz bir cinayet olduğu ve Lee'nin öldürülmesi olayına müdahale eden polislerin bu tür vakalara müdahalede yeterli eğitimi olmadığı iddiasıyla dava açmıştı.

Eski Sparks Şefi Peter Krall ise mahkemeye verdiği ifadesinde "polislerin olaya nasıl müdahale etmesi gerektiğini bildiği ve eğitimlerine uygun şekilde hareket etmemelerinin hata olduğunu" ifade etmişti.

(AA)

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Ivana Sert formunun sırrını açıkladı Magazin
Ivana Sert formunun sırrını açıkladı
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi Güncel
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi
Temizlikte kullanılan kimsayal madde ölüm getirdi Güncel
Temizlikte kullanılan kimsayal madde ölüm getirdi
Sinan Oğan o kapıdan içeri giremez. Eski MHP'liden sert çıkış Güncel
Sinan Oğan o kapıdan içeri giremez. Eski MHP'liden sert çıkış
Zelenskiy Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti Dünya
Zelenskiy Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti
Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finalini kutladı Magazin
Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finalini kutladı
Borç limiti görüşmelerinden sonuç çıkmadı Dünya
Borç limiti görüşmelerinden sonuç çıkmadı