ABD'de salgın alarmı! Vaka sayısı 223'e yükseldi

Kaynak: DHA
ABD'de salgın alarmı! Vaka sayısı 223'e yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısının 223'e çıktığı açıklandı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı 223'e ulaştı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, ocak ayının sonundan bu yana 223 vaka tespit edildi. Salgının etkili olduğu bölgede yaşayan, kızamık aşısı olmamış ve bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan bir çocuk hayatını kaybetti. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı olması nedeniyle salgın bölgesi ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkması olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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