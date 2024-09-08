ABD'de seçim anketleri açıklandı. Sonucu görenler şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de seçim anketleri açıklandı. Sonucu görenler şaşırdı

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin gerçekleştirilen anketlere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışta kafa kafaya giderken, Harris'in anketlerde Trump'ın 2 puan önünde olması şaşkınlıkla karşılandı.

The New York Times ve Siena College, 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerine ilişkin bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Harris'in yüzde 47 bandında olduğunu ortaya çıkaran anket sonuçları, Trump'ın yüzde 48'lik bir oranla 1 puan önde olduğunu belirledi.

"HARRİS TRUMP'IN ÖNÜNDE"

Öte yandan, ABD genelinde gerçekleştirilen anketlerin ortalamalarına göre ise Harris, yüzde 49'luk oy oranı ile Trump'ın 2 puan önünde yer alıyor. Anketlerde Harris'in 2 puan önde olması görenleri şaşırttı.

Anket sonuçları, 10 Eylül tarihinde yapılacak televizyon münazarası öncesi adayların yarışı başa baş götürdüğünü ortaya koyuyor.

Ankete katılan kişilerin neredeyse yüzde 30'u Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ifade ediyor.

Bu arada, seçmenlerin çoğu, Trump'ın siyasi görüşlerinin büyük ölçüde belli olduğu kanaatinde.

Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda 10 Eylül tarihinde karşı karşıya gelecek.

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