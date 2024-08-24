ABD'de seçim yarışından çekilen Kennedy'den Trump'a tam destek

5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım sürerken, Kennedy Phoenix'te düzenlediği bir basın toplantısında kararını duyurdu.

Kennedy, konuşmasının başında Demokrat Parti'den ayrılma sürecini anlatarak, partinin politikalarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Geçtiğimiz ekim ayında partisinden ayrıldığını hatırlatan Kennedy, özellikle ABD'nin Ukrayna savaşı gibi "sonsuz savaşlara" katılmasına karşı olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Trump'ın bu savaşı bitirme konusundaki kararlılığını öne çıkararak, "Trump, göreve gelir gelmez savaşı sona erdirmek için Putin ile müzakereleri yeniden başlatacağını söylüyor. Bu bile ona destek vermem için yeterli bir sebep." şeklinde konuştu.

Kennedy, Demokratların Ukrayna savaşı, sınır güvenliği, sağlık sistemi, askeri-endüstriyel kompleks ile ilişkisi, ifade özgürlüğü ve istihbarat kurumlarının siyasi söylemlere müdahalesi gibi konularda başarısız olduklarını savundu. Bu alanlarda Trump'ın politikalarına daha yakın durduğunu belirten Kennedy, ABD'nin kaynaklarının Ukrayna savaşına harcanması yerine, çocuklara daha sağlıklı gıda ürünleri sağlamak gibi iç meselelere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkanlık kampanyasını tamamen sona erdirmediğini, sadece askıya aldığını belirten Kennedy, seçimlerde Trump'a destek vereceğini ifade etti. Trump'ın kazanması halinde ülkenin "Önce Amerika" mottosuyla yeniden toparlanacağına ve ekonomik olarak daha güçlü bir hale geleceğine inandığını dile getirdi.

Kennedy'nin adaylık sürecinde anketlerde yüzde 7-8'lere kadar ulaştığı, ancak son aylarda kamuoyu desteğinde önemli bir düşüş yaşadığı biliniyor. Buna karşın, Kennedy'nin desteğini almasının, Trump'ın mevcut durumda Kamala Harris'le başa baş giden yarışta avantaj sağlamasına yardımcı olabileceği öngörülüyor.

Geçen ayki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde Trump ve Kennedy'nin telefonla görüştüğü ve Trump'ın, Kennedy'nin aşılarla ilgili bazı görüşlerine katıldığını ifade ettiği belirtilmişti. Bu görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması, Kennedy'nin özür dilemesine neden olmuştu.

