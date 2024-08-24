ABD'de seçim yarışından çekilen Kennedy'den Trump'a tam destek

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD'de seçim yarışından çekilen Kennedy'den Trump'a tam destek

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr., yarıştan çekildiğini ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyeceğini açıkladı.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım sürerken, Kennedy Phoenix'te düzenlediği bir basın toplantısında kararını duyurdu.

Kennedy, konuşmasının başında Demokrat Parti'den ayrılma sürecini anlatarak, partinin politikalarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Geçtiğimiz ekim ayında partisinden ayrıldığını hatırlatan Kennedy, özellikle ABD'nin Ukrayna savaşı gibi "sonsuz savaşlara" katılmasına karşı olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Trump'ın bu savaşı bitirme konusundaki kararlılığını öne çıkararak, "Trump, göreve gelir gelmez savaşı sona erdirmek için Putin ile müzakereleri yeniden başlatacağını söylüyor. Bu bile ona destek vermem için yeterli bir sebep." şeklinde konuştu.

Kennedy, Demokratların Ukrayna savaşı, sınır güvenliği, sağlık sistemi, askeri-endüstriyel kompleks ile ilişkisi, ifade özgürlüğü ve istihbarat kurumlarının siyasi söylemlere müdahalesi gibi konularda başarısız olduklarını savundu. Bu alanlarda Trump'ın politikalarına daha yakın durduğunu belirten Kennedy, ABD'nin kaynaklarının Ukrayna savaşına harcanması yerine, çocuklara daha sağlıklı gıda ürünleri sağlamak gibi iç meselelere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkanlık kampanyasını tamamen sona erdirmediğini, sadece askıya aldığını belirten Kennedy, seçimlerde Trump'a destek vereceğini ifade etti. Trump'ın kazanması halinde ülkenin "Önce Amerika" mottosuyla yeniden toparlanacağına ve ekonomik olarak daha güçlü bir hale geleceğine inandığını dile getirdi.

Kennedy'nin adaylık sürecinde anketlerde yüzde 7-8'lere kadar ulaştığı, ancak son aylarda kamuoyu desteğinde önemli bir düşüş yaşadığı biliniyor. Buna karşın, Kennedy'nin desteğini almasının, Trump'ın mevcut durumda Kamala Harris'le başa baş giden yarışta avantaj sağlamasına yardımcı olabileceği öngörülüyor.

Geçen ayki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde Trump ve Kennedy'nin telefonla görüştüğü ve Trump'ın, Kennedy'nin aşılarla ilgili bazı görüşlerine katıldığını ifade ettiği belirtilmişti. Bu görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması, Kennedy'nin özür dilemesine neden olmuştu.

İlgili Haberler
İmamoğlu mikrofonu uzattı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri düğüne damga vurdu
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Türkiye sıralamada bakın kaçıncı oldu! Gündem
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Türkiye sıralamada bakın kaçıncı oldu!
Beşiktaş'a dev stoper. Anlaşma tamam Spor
Beşiktaş'a dev stoper. Anlaşma tamam
Esenyurt'ta asayiş operasyonu. 9 kişi yakalandı: 11 sürücüye rekor ceza kesildi Yaşam
Esenyurt'ta asayiş operasyonu. 9 kişi yakalandı: 11 sürücüye rekor ceza kesildi
Almanya'da festivale saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Almanya'da festivale saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza. 2 ölü 12 yaralı Yerel Haberler
Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza. 2 ölü 12 yaralı
Husiler Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu Dünya
Husiler Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu
İsrail askerlerinin paylaştığı görüntüler dehşete düşürdü. Mezarlıkları buldozerlerle ezdiler: Cesetleri köpeklere yedirdiler Dünya
İsrail askerlerinin paylaştığı görüntüler dehşete düşürdü. Mezarlıkları buldozerlerle ezdiler: Cesetleri köpeklere yedirdiler