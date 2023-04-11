ABD’de bankada silahlı saldırı: 5 ölü 8 yaralı

Editör: Sami Gürel

ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan Louisville şehrinde 25 yaşında bir bankacı 5 kişinin ölümüne ve 8 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

CNN’de yer alan habere göre, polis yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre silahlı kişinin kimliği Old National Bank'ta çalışan Connor Sturgeon olarak belirlendi. Şahıs, yetkililerle girdiği çatışmada polis tarafından öldürüldü.

Yetkililer başlangıçta, saldırıda polis akademisinden sadece 10 gün önce mezun olan ve başından vurulan 26 yaşındaki bir polis memuru da dahil olmak üzere dokuz kişinin yaralandığını söylediler. 4 kişi ise olay anında hayatını kaybetti. Pazartesi gecesinin ilerleyen saatlerinde polis, yaralı kurbanlardan birinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısını beşe çıktığını açıkladı.

BANKADAN KOVULACAĞI KENDİSİNE BİLDİRİLMİŞ

Eylemi yapan Sturgeon’un bir yıldan fazla bir süredir bankada çalıştığı ancak işine son verileceği kendisine bildirilmişti.

Sturgeon'un ailesine ve bir arkadaşına bankada eylem yapacağını belirten bir not yazdığı iddia edildi. Notun kağıt üzerinde mi yoksa e-postayla mı gönderildiği, olaydan önce mi yoksa sonra mı görüldüğü ise henüz netlik kazanmadı.

KİMSE ONDAN BÖYLE BİR EYLEM BEKLEMİYORDU

Sturgeon, yerel basında çıkan haberlere göre, Louisville banliyösündeki okulunun koşu takımındaydı ve 2015'te Ulusal Başarı Bursu için yarı finalist oldu.

1.99 boyundaki Sturgeon aynı zamanda bir basketbolcuydu.

Saldırganı ve ailesini iyi tanıdığını iddia eden eski bir okul arkadaşı, onun tehlikeli biri olmadığını ve ondan böyle bir şeyi beklemediğini söyledi.