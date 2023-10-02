ABD'de silahlı şiddet olaylarında son 9 ayda 1300'den fazla çocuk öldü

ABD'de, yılbaşından bu yana, silahlı şiddet olayları sonucu ölen çocuk sayısının 1300'ü geçtiği belirtildi. ABD'de son 9 ayda silahlı şiddet nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 32 bin 548.

KAYNAK: AA
ABD'de silahlı şiddet olaylarında son 9 ayda 1300'den fazla çocuk öldü

ABD'de, yılbaşından bu yana, silahlı şiddet olayları sonucu ölen çocuk sayısının 1300'ü geçtiği belirtildi.

Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 bin 500 kaynaktan günlük olarak derleyen Silah Şiddeti Arşivi'nden paylaşılan verilere göre, ABD genelinde 1 Ocak'tan bu yana silahlı şiddet sonucu öldürülen çocuk sayısı 1324'e yükseldi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden paylaşılan resmi veriler, ABD'deki silahlı şiddet olaylarında ölen çocukların sayısının 2019 ile 2021 arasında yüzde 50 arttığını gösterdi.

Bu sonuçlara göre, ülkede 18 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin sebepleri arasında silahlı şiddet olayları günde 3,6 ortalamayla trafik kazalarını geride bırakarak, ilk sıraya yükseldi.

Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) 2021'de paylaştığı istatistiklere göre, ABD'de günde ortalama 3 çocuk trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.

9 AYDA SİLAHLI ŞİDDET NEDENİYLE ÖLENLERİN TOPLAM SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ

Silah Şiddeti Arşivi'nin internet sitesinde yer alan verilerde, ABD'de yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 32 bin 548, yaralananların sayısı ise 28 bin 338 olarak kaydedildi.

Aynı arşiv kayıtlarında, silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 1324 çocuktan 1096'sının 12 ila 17 yaş arasında, 230'unun 11 yaşın altında olduğu belirtildi.

Son 9 ayda yaşanan silahlı saldırılarda, 18 yaşın altında toplam 3 bin 570 çocuğun da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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