ABD’de sinagog katliamcısına ölüm cezası

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bu karar, Joe Biden’ın başkanlığı döneminde verilen ilk federal ölüm cezası oldu.

Jüri oy birliği ile karar verdi

Pittsburgh Federal Mahkemesi’nde görülen davada, 12 kişilik jüri, iki gün süren müzakerelerin ardından Bowers’ın ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliği ile karar verdi. Karar, davaya bakan federal bölge yargıcı Robert Colville tarafından okundu. Bowers, kararı duyduğunda herhangi bir tepki göstermedi.

Jüri, Bowers’ın saldırıyı “Yahudi düşmanlığı” nedeniyle gerçekleştirdiğini ve bu konuda pişmanlık duymadığını belirterek, ölüm cezasını uygun buldu. Jüri ayrıca, Bowers’ın “akıl sağlığı sorunları” olduğu iddiasının kanıtlanamadığını ifade etti.

Yargıç Colville’in ölüm cezası kararını resmen onaylaması bekleniyor.

Biden’ın başkanlığı döneminde ilk federal ölüm cezası

Bowers hakkındaki karar, idam cezasını kaldırma sözü veren Joe Biden’ın başkanlığı sırasında verilen ilk federal ölüm cezası olarak dikkat çekiyor.

Bowers, 27 Ekim 2018’de Pittsburgh kentindeki Tree of Life sinagoguna düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişiyi öldürmüş ve 6 kişiyi yaralamıştı. Bowers, dini inançların özgürce yerine getirilmesini engelleyerek ölüme sebebiyet vermek, cinayet işlemek için ateşli silah kullanmak ve nefret suçu dahil 63 suçtan suçlu bulunmuştu.

Jüri, 13 Temmuz’da Bowers’ın ölüm cezasına çarptırılmasına uygun olduğuna karar vermişti. Bu kararın ardından savcılık ve savunma avukatları jüriye daha fazla kanıt sunarak nihai kararı etkilemeye çalışmıştı.