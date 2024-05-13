Türkiye'de kaç emekli, kaç çalışan var belli oldu. Büyük adaletsizlik ortaya çıktı

Kaynak: AA
Türkiye'de kaç emekli, kaç çalışan var belli oldu. Büyük adaletsizlik ortaya çıktı
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son açıkladığı verilere göre Türkiye'de 15 milyon 351 bin emekli, 25 milyon 96 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Emekli ve çalışan sayıları arasındaki oran ise büyük bir adaletsizliğe işaret ediyor.

SGK'nın Şubat ayı verilerine göre Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor. Oysa ki çalışan sayısının çok daha fazla olduğu ancak kayıt dışı çalıştıkları için istatistiklerde yer almadıkları belirtiliyor.

Verilere göre ülkemizde 15 milyon 351 bin kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alıyor. 25 milyonu aşkın kişi ise sigortalı bir işte çalışıyor.

emeklileric.jpg

SGK'nın Şubat 2024 bilgilerine göre 400 bin 671 kişi 4a SSK statüsünde, 3 milyon 44 bin 555 4b Bağ-Kur statüsünde, 3 milyon 651 bin 374 kişe 4c Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 25 milyon 96 bin 600 aktif çalışan sigortalı bulunuyor.

Buna karşın, 10 milyon 331 bin SSK'li, 2 milyon 715 bin Bağ-Kur'lu, 2 milyon 304 bin Emekli Sandığı'ndan olmak üzere toplamda 15 milyon 351 bin 511 kişi pasif sigortalı olarak emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alıyor.

2020 senesi ile kıyaslandığında ise çalışan sayısı 1 milyon 752 bin 53 kişi, EYT düzenlemesinin de yarattığı etki ile pasif sigortalı sayısı ise 2 milyon 860 bin 797 kişi arttı.

"KAYIT DIŞI İSTİHDAM TORUNLARIMIZIN GELECEĞİNİ ÇALIYOR"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, konuşa ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut çalışan ve emekli sayılarının SGK'nin dengesindeki olumsuz tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.

insanlar.jpg

Sigortalı çalışan sayısının çok daha fazla olması gerektiğine dikkat çeken Kazım Ergün, uluslararası standartlara göre 4 çalışana bir emekli düşmesi gerekirken stajyer ve çıraklar çıkarıldığında Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düştüğünü vurguladı.

Rakamların kayıt dışı çalışan kişi sayısını gösterdiğini belirten Ergün kayıt dışıyla etkin mücadele etmek gerektiğini, diğer yandan sığınmacıların kayıt dışılığı beslediğine söyledi.

Ergün, kayıt dışı istihdamın SGK'ye bildirilmesinin ise bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayarak sigortasız işçi çalıştıranların torunların geleceğini çaldığını söyledi.

İlgili Haberler
'İstanbul’da anne olmak bile pahalı'. İPA raporu ortaya çıkadı
Deprem ve tsunaminin vurduğu il için flaş uyarı. 'Artık hep olacak'
Dünya Şampiyonası'nda gözyaşlarına boğan olay
Leverkusen tam 50 maçtır yenilmiyor
Tapuda 15 günlük süreyi kaçıran yandı. Ruhunuz bile duymadan elinizden gidebilir
Rıdvan Dilmen nokta koydu
Son Haberler
'İstanbul’da anne olmak bile pahalı'. İPA raporu ortaya çıkadı Yaşam
'İstanbul’da anne olmak bile pahalı'. İPA raporu ortaya çıkadı
Deprem ve tsunaminin vurduğu il için flaş uyarı. 'Artık hep olacak' Gündem
Deprem ve tsunaminin vurduğu il için flaş uyarı. 'Artık hep olacak'
Cemaate yardım toplayan emniyet müdürü! Yazarlar
Cemaate yardım toplayan emniyet müdürü!
Faiz yükselince bankalar gözünü vatandaşın cebine dikti! Yazarlar
Faiz yükselince bankalar gözünü vatandaşın cebine dikti!
Erdoğan ile normalleşme mümkün mü? Yazarlar
Erdoğan ile normalleşme mümkün mü?
Dilimizin hâli kendimizin hâli Yazarlar
Dilimizin hâli kendimizin hâli