ABD'de siyahi şoförün üzerine polis köpeğini salan memur işten atıldı

Ohio’da polisle girdiği kovalamaca sonrası teslim olan siyahi tır şoförünün üzerine polis köpeğini salan memur, büyük tepki çekti.

KAYNAK: AA
ABD'de siyahi şoförün üzerine polis köpeğini salan memur işten atıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Memurun işine son verildiği açıklandı. Tır şoförü ise yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Polis Silahını Doğrulttu, Tır Şoförü Kaçtı

Olay, 4 Temmuz’da Ohio’nun Circleville kentinde meydana geldi. 23 yaşındaki siyahi tır şoförü Jadarrius Rose, aracının çamurluğunun birinin olmaması nedeniyle polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak Rose, polisin silahını kendisine doğrulttuğunu görünce korkup kaçmaya başladı. Polis, tırın peşine düştü ve aracın tekerleklerini patlattı.

Elleri Havadayken Köpeği Salındı

Rose, aracından elleri havada çıkarak teslim olmaya karar verdi. Ancak o sırada bir polis memuru, üzerine polis köpeğini saldı. Diğer bir polisin “Elleri havadayken köpeği salmayın” uyarısına rağmen köpek, Rose’un boynuna ve bacağına saldırdı. Rose, köpeğe karşı koymadığını ve sadece yanlış bir hareket yapıp ölmek istemediğini söyledi.

Polis Memuru İşten Atıldı

Olayın görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Circleville Polis Departmanı, polis köpeğinden sorumlu memur Ryan Speakman’ın hakkında yapılan inceleme sonucunda işine son verildiğini duyurdu. Departman, Speakman’ın standartları ve beklentileri karşılamadığını belirtti. Rose ise yaşadığı için şükrettiğini ve polis departmanını mahkemeye verdiğini ifade etti.

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