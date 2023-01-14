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Son 30 yılda kansere bağlı ölümler yüzde 33 düştü

ABD Kanser Topluluğu, 1991 ile 2020 tarihleri arasında kansere bağlı ölümlerin yüzde 33 azaldığını ve bunun 3.8 milyon kişinin hayatının kurtulduğu anlamına geldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:18
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ABD’de son 30 yılda kansere bağlı ölümler yüzde 33 düştü

Son 30 yılda kansere bağlı ölümler yüzde 33 düştü
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Ensonhaber’de yer alan habere göre;  ABD Kanser Topluluğu, yayınladıkları raporda 1991 ile 2020 tarihleri arasında kansere bağlı ölümlerin yüzde 33 azaldığını duyurdu. Sigara tüketimindeki düşüş, erken teşhis gibi gelişmelerin bu düşüşte etkili olduğu vurgulandı.

ABD Kanser Topluluğu, ABD kanser istatistikleri raporu yayınladı.

Kanser ölümlerindeki bu düşüşte daha düşük sigara içme oranları, erken teşhis ve tedavideki gelişmelerin etkili olduğu bildirildi.

EN DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİM RAHİM AĞZI KANSERİNDE YAŞANDI

Öte yandan 2014'ten 2019'a kadar prostat kanseri vakalarında her yıl yüzde 3'lük bir artış yaşandığı ifade edildi.

ABD Kanser Topluluğu raporunda bunun yaklaşık 99 bin yeni vaka anlamına geleceğini vurguladı.

Kovid-19 salgını sebebiyle yaşanan karantinaların kanser ve tedavisine nasıl yansıdığının henüz bilinmediği ifade edilen raporda en dikkat çekici değişimin, rahim ağzı kanserinde yaşandığına dikkat çekildi.

Buna göre "2012'den 2019'a kadar 20'li yaşların başındaki kadınlar arasında rahim ağzı kanserinin yüzde 65 düşüş yaşadığı." belirtildi. Rahim ağzı kanserini önlemede kullanılan HPV aşısının bu düşüşte etkili olduğu vurgulandı.

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