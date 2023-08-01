ABD’de son 7 ayın silahlı şiddet bilançosu '25 bin ölü, 22 bin yaralı'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Silah Şiddeti Arşivi adlı kuruluş, ülkedeki silahlı şiddet olaylarını ve bunların nedenlerini raporladı.

Çocuklar da kurban

Silah Şiddeti Arşivi, ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 binden fazla kaynaktan günlük olarak derliyor. Kuruluşun verilerine göre, ABD genelinde bu yıl 11 bin 132 silahlı şiddet olayı meydana geldi. Bu olaylarda 0-11 yaş arası 170 ve 12-17 yaş arası 878 çocuk da hayatını kaybetti veya yaralandı. Polislerin müdahil olduğu olaylarda ise 34’ü polis olmak üzere 859 kişi öldü, 218’i polis olmak üzere 706 kişi yaralandı.

Kitlesel saldırılar arttı

Kuruluşun sitesinde “çoğunlukla bir Amerikan fenomeni” olarak nitelendirilen kitlesel saldırılar da raporda yer aldı. Buna göre, bu yıl ülke genelinde 421 toplu silahlı saldırı gerçekleşti. Bu da her gün ortalama 2 kitlesel silahlı saldırının olduğu anlamına geliyor. Sadece bu hafta sonu düzenlenen en az 9 toplu silahlı saldırıda ise 5 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

Fiyat değişimlerinin nedenleri

Raporda, silahlı şiddet olaylarının nedenleri de incelendi. Buna göre, ülkedeki silah sahipliği oranının yüksekliği, silah satın almanın kolaylığı, ruh sağlığı sorunları, aile içi şiddet, suç faaliyetleri ve nefret suçları gibi faktörler silahlı şiddetin artmasında rol oynuyor.