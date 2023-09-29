ABD’de soruşturma açılan 4 özel Türk bankasının kaderi belli oldu

Recep Canpolat, 4 özel Türk Bankası hakkında flaş bir iddiayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Canpolat’ın iddiasına göre, ABD Hazinesine bağlı OFAC VE DFC OIG tarafından 4 özel Türk Bankası hakkında işlem başlatıldı.

Başlatılan işlem sonrasında 4 özel Türk Bankası arasından bir bankaya verilen 7 yıl vadeli 100 milyon dolarlık kredi 22 Eylül tarihinde askıya alındı.

Canpolat bu gelişmeyi duyurduktan sonra bu bankanın halen Borsa’da işlem gördüğünü açıklayıp, neden halen KAP’a açıklama yapılmadığını sordu.

Recep Canpolat’ın ilgili paylaşımı şu şekilde:

“SON DAKİKA!.. ABD Hazinesine bağlı OFAC ve DFC OIG tarafından 4 Türk özel bankası hakkında başlatılan inceleme sonucunda, bir özel Türk bankasına verilen 7 yıl vadeli, 100 milyon dolarlık kredi, 22 Eylül 2023 tarihinde askıya alındı. BORSADA İŞLEM GÖREN BU ÖZEL BANKA, NEDEN KAP'A AÇIKLAMA YAPMIYOR?”