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Gözaltına alınan genci polis aracından kaçırdılar

Gözaltına alınarak polis aracına konulan bir kişinin kaçmasına yardım edildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde bir adamın polis aracının kapısını açarak gözaltına alınan adamı serbest bıraktığı görüldü.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 07:49
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ABD'de suçluya polis aracından kaçırdılar

Gözaltına alınan genci polis aracından kaçırdılar
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Odatv'nin haberine göre, ABD’nin Clearwater plajında bir genç polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis gözaltına aldığı genci arabaya yerleştirdi.

Bu sırada plajda polis arabasını gören çevredeki insanlar ne olduğunu anlamak için polis aracının çevresinde toplandı.

Gözaltına aldıkları kişiyi polis aracına yerleştiren polis memurları daha sonra arabaya binmek için ön tarafa doğru hareketlendi.

Bu sırada çevredeki insanlardan birisi polis kapısını sessizce açarak gözaltına alınan çocuğun kaçmasını sağladı.

Dışarıdan birisinin kapıyı açtığını gören genç, elleri kelepçeli bir halde arabadan aşağı inerek sahil boyunca koşarak kaçmaya başladı.

Gözaltına alınan adamın kaçtığını gören polisler, yakalamak için hareketlense de yüzlerce insan gözaltına alınan adam ile aynı yöne doğru koşarak polislerin görüş açısını kapattı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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