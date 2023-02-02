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ABD'de tarım dışı verimlilik beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:25
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ABD'de tarım dışı verimlilik geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı verimlilik beklentileri aştı
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ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,4 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,9 ve ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 düşüş kaydetmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 1,4 artmıştı.

Üretim geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 ve çalışma saati yüzde 0,5 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 1,5 azaldı.

Yıllık ortalama verimlilik ise 2021'den 2022'ye yüzde 1,3 azalarak 1974'ten bu yana en büyük yıllık düşüşü kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

Birim emek maliyetinin söz konusu dönemde yüzde 1,5 artması bekleniyordu. Beklenenden az artan birim emek maliyeti, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,5, ikinci çeyreğinde yüzde 6,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2'lik yükseliş kaydetmişti.

Geçen yılın son çeyreğinde birim emek maliyetinde yaşanan artış, 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en az artış olarak kayıtlara geçti.

Birim emek maliyetindeki artış, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 5,2'den yüzde 4,5'e geriledi.

Ülkede birim emek maliyeti 2022 genelinde ise yüzde 5,7 arttı. Bu oran 2021'de yüzde 2,4 seviyesinde kaydedilmişti. (AA)

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