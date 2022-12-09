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Eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarı onaylandı

ABD'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. Ülkede halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı esas alınarak eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 11:06
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ABD'de Temsilciler Meclisi eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı

Eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarı onaylandı
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Temsilciler Meclisi Genel Kurulu tarafından, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı düzenleme oylandı. Tasarı, 169 "hayır" oyuna karşı, 258 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi. Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.

KÜRTAJ KARARI ENDİŞE YARATMIŞTI

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.(AA)
 

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