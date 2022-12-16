TikTok bir ülkede yasaklanıyor. Yasa tasarısı hazırlandı

ABD'de TikTok uygulaması bir süredir engellenme ve yasaklanma iddiasıyla gündemdeydi. Konuyla ilgili son kararı ABD Senatosu verdi.

Senato, almış olduğu bir kararla beraber TikTok uygulamasının devlet cihazlarında kullanılmasını yasaklayan yasayı oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu. Yasa tasarısı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın onayına sunulacak.

ABD Başkanı Biden söz konusu yasanın altına imzasını atar ve yasayı onaylarsa, TikTok artık ABD’nin hükümet cihazlarında kullanılamayacak.

Söz konusu yasa tasarısının da ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylanacağının çok büyük bir ihtimal olduğu aktarıldı.