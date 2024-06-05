ABD'de Türk Günü Festivalleri düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD'de Türk Günü Festivalleri düzenlendi

ABD'nin New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde Türk Günü Festivalleri düzenlendi.

ABD'de Türk nüfusunun en fazla bulunduğu eyaletlerden olan New Jersey ve Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde "Türk Günü Festivalleri" gerçekleştirildi.

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Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen festivaller 3 gün sürerken, festivaller renkli görüntülere sahne oldu. ABD’de Türk kültürünün tanıtımını yapan ve ABD’de yaşayan Türklerin Türkiye’ye olan özlemini gideren etkinliklere, Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, TASC Başkanı Seyid Şahin ve Patterson Clifton Turkish American Day Parade Festival Komitesi Başkanı Ömer Demircan da katıldı.

3 gün sürecek festivallerin sunuculuğunu Wilma Elles yaptı. Hem ABD'de yaşayan hem Türkiye'den gelen müzisyen ve şarkıcılar Ziynet Sali, Cem Tarım, Volkan Kirimlioglu, New York Gypsy All Stars Orkestrası, İlhan Sefil, Uğur Can Kurt, Melih Akcay, gösterdikleri eşsiz performanslarla programa katılan izleyicilere eşsiz anlar yaşattı.

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