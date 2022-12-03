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ABD'de "Türkiye" çıkmazı! Ne diyeceklerini şaşırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında tüm dünyaya yaptığı çağrıda ülkenin adının “Türkiye” olarak okunup yazılmasını istedi. Ancak bu çağrının kafaları karıştırdığı ortaya çıktı. ABD’de başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere kurumların bazıları yazışmalarda “Türkiye” olarak yazarken bazılarının ise “Turkey” şeklinde yazmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 12:51
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ABD'de "Türkiye" çıkmazı! Ne diyeceklerini şaşırdılar

ABD'de ''Türkiye'' çıkmazı! Ne diyeceklerini şaşırdılar
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ABD’li Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle İngilizcede “hindi” anlamına da gelen ‘Turkey’ ibaresinin kullanılmaması için yoğun bir kampanya yürütüyor. NATO üyeliği için Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan İsveç bu çağrıya karşılık verirken, yabancı diplomatlarda ve hükümet yetkililerinde kafa karışıklığına neden oldu.

ABD’DE KAFALAR KARIŞIK

ABD’de Savunma Bakanlığı, Beyaz Saray, Milli Güvenlik Kurulu ve Hazine Bakanlığı’nda yetkililer resmi açıklamalarında ‘Türkiye’ derken, Dışişleri Bakanlığı ise geçiş konusunda oldukça kararsız durumda. Konuyla ilgili en dikkat çeken unsurlardan biri ise Washington’dan yayınlanan sadece bir Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ‘Türkiye’ ifadesinin yer alması oldu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye ile Rusya arasındaki tahıl anlaşmasıyla ilgili geçen ay yaptığı açıklamada ‘Türkiye’ ifadesini kullanmıştı. Ancak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşme sonrası Washington’dan gelen açıklamada ülke adı kullanılmasından kaçınılarak “Türk Dışişleri Bakanı” ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türk müttefiklerimize ne isim verdiğimizden çok onlarla yaptığımız işler bizim için önemli” dedi.

BAZILARININ DEĞİŞİKLİKTEN HABERİ YOK

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Washington’daki bazı Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin değişiklikten haberi bile yok. Bazı yetkililer ise klavyede “Türkiye” yazmaktan oldukça zorlandığının altını çiziyor.

Bazı uzmanlar söz konusu değişikliğin arkasında iktidarın ekonomideki sorunlarla ilgili tartışmaları gölgede bırakmak için bir imaj çalışması olduğunu belirtiyor

BAZI ÜLKELER DEĞİŞTİRMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı “Türkiye” kampanyasına İspanyolca ve Fransızca konuşan ülkelerin dahil olmaması dikkat çekti. Özellikle Latin Amerika’da İspanyolca konuşan ülkeler kendi dillerinde yer alan “Turquía” ifadesini kullanırken, Fransızlar da yine kendi dillerindeki “Turquie” ifadesini resmi yazışmalarında kullanıyor. Söz konusu ülkelerin “Türkiye” ibaresine geçip geçmeyecekleri belirsizliğini koruyor.

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1950
3.12.2022 12:56
Reis den ödleri patlamıştır, ister inanır isterse de inanmazsınız size kalmıştır, sevgili vatandaşlar !!  
 
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