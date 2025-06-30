ABD'de uçak faciası: Kazada kurtulan olmadı...

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD'de uçak faciası: Kazada kurtulan olmadı...

ABD'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçağın havalandıktan dakikalar sonra düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, "Cessna 441" tipi uçak, Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştü.

Kurtulanın olmadığı kazada, uçaktaki 6 kişi de hayatını kaybetti.

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Ölenlerin ismi açıklanmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uçağın düştüğü noktanın yakınında 3 ev bulunduğunu bildiren yetkililer, düşen uçağın yerleşim yerine isabet etmemesi sayesinde çok daha büyük bir facianın önlendiğini kaydetti.

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