Uçakta türbülans dehşeti 36 yaralı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinden 278 yolcu ve 10 mürettebat ile havalanan Hawaiian Havayolları'na ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra türbülansa girdi. Hawaii'nin Honolulu kentindeki Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanına yerel saatle 20.50'de iniş yapan uçakta 11'i ağır 36 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 14 aylık bir bebek ile bir çocuğun da bulunduğu belirtildi. Hawaiian Havayolları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hafif yaralanan yolcu ve mürettebata havaalanında gerekli müdahaleler yapıldı. Bazıları ise hastaneye sevk edildi" ifadeleri kullanıldı. Bilinç kaybı ve çeşitli yaralanmalar nedeniyle 3'ü mürettebat 20 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, uçağın türbülansa girdiği esnada bölgede şiddetli fırtınanın etkili olduğu açıklandı.