Emekli ve memurun zam hesabı değişti. Bugün açıklandı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birliktde emeklilerin merakla beklediği zam oranlarından ilk dört aylığı belli oldu. Önümüzdeki dört ayın enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla artış oranı belli oldu. Emekliler, Ocak ayı için 6,70, Şubat için 4,53 ve Mart için 3,16 oranında enflasyon farkı alacaktı. Şimdi Nisan ayı enflasyonu da belli oldu. Yıllık yüzde 69,80 aylık yüzde 3,18... Emekliler için üç aylık kümülatif artış oranı yüzde 15,05. Şimdi Nisan ayı enflasyon rakamının da eklenmesiyle dört aylık fark ortaya çıktı. O rakamda 18,70 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK de ENAG'de enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayı enflasyon rakamını TÜİK yüzde 3,18 açıklarken, ENAG'ın verdiği rakam ise 5,02 oldu. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 69,80 olarak kayıtlara geçerken, ENAG'in rakamı 124,35 olarak açıklandı.

TÜİK enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte emeklinin dört ay için alacağı iktidar yanlısı medya tarafından zam olarak gösterilen ancak emeklinin yasal olarak alacağı enflasyon rakamı ortaya çıktı. Buna göre ilk üç ay için 15,05 olan rakam 18,70'e yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla emeklilerin alacağı fark da kök maaşa yansıyacak. İlk üç aylık yansıyacak kümülatif artış yüzde 15,05 olmuştu. Nisan enflasyon farkının da eklenmesiyle birlikte dört aylık enflasyon farkı 18,70'e yükseldi.

MEMURDA DURUM FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 olarak belirlenmişti. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.