Eski Başbakan TRT’de işe girdi. İlk röportajında Sharon Stone’a Kurtlar Vadisi itirafı yaptırttı

66 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sharon Stone, İskoçya'nın eski başbakanlarından Alex Salmond tarafından TRT World için yapılan “Tea Talk” programında Salmond’un sorularını cevapladı.

Konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi setinde kimsenin İngilizce konuşamadığını vurgulayan Stone, “Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Sadece biz onlara ne diyoruz, onu biliyorduk” dedi.

Sharon Stone, Kurtlar Vadisi setinin hayatında gördüğü en lüks set olduğunu belirterek bölüm için kendilerine çok yüksek miktarda para verildiğini itiraf etti.

Kurtlar Vadisi dizisinin setinde başına gelenleri anlatan Stone, dizinin 97. yani final bölümünde Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak yer almış ve Lisa adındaki bir karaktere hayat vermişti.

Andy Garcia ise Amon adında bir karakteri canlandırmıştı.

ALEX SALMOND KİMDİR?

Alex Salmond, 2007-2014 yılları arasında İskoçya'da başbakanlık yapmıştır. 2011 İskoç Parlamento seçimlerinden zaferle ayrıldıktan sonra, 2014'te İskoçya'nın bağımsızlığına ilişkin ilk referandumu başlatmıştır.

Salmond, İskoç Ulusal Partisi’ni 20 sene boyunca yönetmiştir.

Son dönemde televizyon ve radyoya yoğunlaşan Salmond'un çıkardığı siyasi anı kitabı The Dream Shall Never Die, Sunday Times'ın en çok satan kitaplarının başında yer almıştır. Aldığı ödüller arasında Yılın İskoç Politikacısı ve İskoçya ve Avrupa'ya hizmetlerinden dolayı verilen Coppieters Ödülü gibi ödüller vardır.

St Andrews Üniversitesi'nden mezun olmuştur ve Strathclyde Üniversitesi'nde misafir Ekonomi Profesörüdür. Salmond, aynı zamanda Glasgow Üniversitesi'nden fahri doktora unvanına sahiptir.