ABD’de üretici fiyatları beklentiyi aştı

Kaynak: Bloomberght
ABD’de üretici fiyatları beklentiyi aştı
ABD'de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatları da ocak ayında yukarı yönlü sürpriz yaptı.

ABD'de üretici fiyat endeksi Ocak'ta yıllık olarak yüzde 0,9 artışgösterdi.

Aylık olarak üretici fiyatlarında ise yüzde 0,3'lük artış kaydedildi.

Aylık olarak ise yüzde 0,1'lik artış bekleniyordu.

Çekirdek göstergelerde de beklentinin üzerinde artış görüldü. Gıda ve enerji hariç üretici fiyat endeksi Ocak'ta aylık yüzde 0,5 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,1 olması yönündeydi.

Gıda, enerji ve ticaret dışı üretici fiyat endeksinde ise aylık yüzde 0,6'lık artış dikkat çekti. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 olarak belirlenmişti.

Yıllık çekirdek göstergelerde de benzer durum izlendi. Enerji ve gıda hariç üretici fiyat endeksi Ocak'ta bir önceki yıla göre yüzde 2 arttı. Beklenti yıllık artışın yüzde 1,6 olması yönündeydi.

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