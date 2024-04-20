ABD'de valiler ayaklandı. Ülkeyi sarsan oylama

Alman otomotiv devi Volkswagen'in ABD'nin Chattanooga kentindeki fabrikasında işçiler arasında oymamada sendikalaşma kararı çıktı. 4 bin 300 işçinin katıldığı oylamada, yüzde 73 gibi yüksek bir oranda sendikalı olma kararı çıktı. Son kararla birlikte böylece güney eyaletlerinde Detroit'deki 3 otomobil üreticisi dışında tüm fabrikalar sendikalı oldu.

Tarihi bir zafer olarak değerlendirilen sendikalaşma hareketini haberleştiren The Wall Street Journal gazetesi düşen sendikalı üye sayısını yabancı sahipli fabrikaların tersine çevirdiğini yazdı. Güney eyaletlerinde sendikalı sayısı dörtte üç oranında düşerek 2023 yılında 400 binin altına gerilemişti. WSJ'in haberinde artan enflasyon nedeniyle alım güçleri düşen işçilerin pandemi ile birlikte sendikalaşmaya daha pozitif baktıkları belirtildi. Son yıllarda ise Starbucks ve Amazon gibi şirketlerdeki sendikalaşma hareketleri önemli bir hareket yaratmıştı.

ABD'de güney eyaletlerine yönelik yabancı şirketlere yatırım daveti yapılmıştı. Davet ile birlikte son 5 yılda güney eyaletlerine 50 milyar doların üzerinde otomotiv yatırımı yapılmış son bir yılda ise Güney Carolina, Tennessee, Alabama ve Teksas gibi güney eyaletlerinde otomotiv sektörü istihdamında yüzde 150'ye varan artışlar görülmüştü.

SIRADA NE VAR?

Sendikanın bundan sonraki hedefi, Mercedes, Hyundai, Honda, Toyota, Tesla, BMW ve Kia fabrikalarında örgütlenmeye gitmek. Önümüzdeki ay Tennesee eyaletinin güneyindeki Alabama'nın Tuscaloosa kentindeki Mercedes-Benz fabrikasındaki 5 bin işçi, UAW sendikasına katılıp katılmamak için oylamaya gidecek.

VALİLER SENDİKA HAREKETLERİNDEN RAHATSIZ

Bu hafta Tennessee, Alabama, Georgia, Mississippi, Güney Carolina ve Teksas valileri, UAW'ın sendikalaşma hareketine karşı ortak bir bildiri yayımladı. Bildirilide iyi maaşlarla büyütmek istedikleri ABD otomobil imalat sektörünün sendikalaşma hareketi ile sekteye uğrayacağı belirtildi.

BIDEN'DAN VALİLERE TEPKİ GELDİ

Başkan Joe Biden bir açıklama yaparak Volkswagen işçilerini tebrik etti ve sendikalaşmaya karşı çıkan eyalet valilerinin yayınladığı bildiriye tepki gösterdi. Biden açıklamasında valilerin işçilerin sendikalaşma oylamalarını etkilemeye çalıştıklarını söyleyerek "Amerikalı işçilerin sendikalaşma konusundaki yasal haklarını kullanmalarından korkacak bir şey yok" diye konuştu.