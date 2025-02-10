ABD'de yabancılara konut satışı ne durumda? İşin uzmanları anlatıyor

Yabancı alıcıların ABD konut pazarındaki payı, 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla göre %10 oranında düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR) tarafından yapılan araştırmalar, yabancıların 2023 yılı boyunca ABD’den aldıkları konutların sayısının %7 oranında azaldığını ortaya koydu. Bu durumun özellikle Çin, Kanada ve Meksika gibi ülkelerden gelen yabancı alıcılar için geçerli olduğu bildirildi.

Amerika'nın en büyük gayrimenkul piyasalarından olan Los Angeles, Miami ve New York gibi şehirler, geleneksel olarak yabancı yatırımcılar için popüler bölgelerdi. Ancak bu şehirlerde yapılan yabancı konut alımları, son birkaç yılda istikrarlı bir şekilde azalmaya başladı.

New York Üniversitesi Gayrimenkul ve Finans Bölümü’nden Profesör John Williams, "Yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlik, yabancı alıcıların ABD konut pazarındaki iştahını olumsuz şekilde etkiliyor. Ayrıca, yabancı yatırımcıların daha güvenli ve düşük maliyetli pazarlara yönelmesi de bu düşüşte etkili" dedi.

YÜKSEK FAİZ ORANLARININ ROLÜ

ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) faiz oranlarını artırmaya devam etmesi, konut kredisi maliyetlerinin yükselmesine yol açtı. Bu durum, özellikle yabancı yatırımcılar için daha az cazip hale geldi. Yüksek faiz oranları, ABD'deki konut kredisi maliyetlerini arttırırken, bu da yabancı alıcılar için daha düşük getiri anlamına geliyor.

Finansal piyasa uzmanı Dr. Emily Thompson, "Faiz oranlarındaki yükseliş, yalnızca yerel alıcıları değil, aynı zamanda yabancı yatırımcıları da etkiliyor. Faiz oranlarının bu seviyelerde kalması, yabancıların yatırım yapmak için daha uygun alternatiflere yönelmesine neden oluyor" açıklamasında bulundu.

DOLARIN GÜÇLÜ OLMASI VE DİĞER YATIRIM SEÇENEKLERİ

Doların güçlü durumu da yabancı alıcıların ABD pazarından uzaklaşmasına sebep olan bir diğer faktör olduğunun altı çizildi. Döviz kuru dalgalanmaları, yabancı yatırımcıların ABD’deki gayrimenkul alımlarını daha maliyetli hale getirdi. Ayrıca, gelişen pazarlarda sunulan daha cazip yatırım fırsatları, yabancı alıcıları ABD’den başka bölgelere yönlendirdi.

Ünlü şirketin yöneticisi, "ABD, uzun yıllar boyunca yabancı yatırımcılar için güvenli liman olmuştur. Ancak, diğer gelişen ülkelerde daha yüksek getiri fırsatları ve daha düşük maliyetlerle karşılaşan yatırımcılar, ABD’den uzaklaşmayı tercih edebiliyor" dedi.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE POLİTİK FAKTÖRLER

Bunun yanı sıra, ABD'deki ekonomik belirsizlikler de yabancı alıcıların kararlarını etkileyen bir diğer önemli faktör. Özellikle 2023 yılı itibariyle yaşanan enflasyon ve iş gücü piyasasındaki belirsizlikler, ABD’deki gayrimenkul piyasasının geleceğine dair soru işaretleri oluşturdu.

Yabancı yatırımcılar, bu belirsizlikler nedeniyle daha temkinli hareket etmeyi tercih etti. Ayrıca, ABD’deki yeni düzenlemeler ve vergi artışları da yabancı alıcıları daha riskli bir ortamda konut satın almaktan alıkoyan bir diğer etken oldu.

YABANCI ALICILAR VE ABD KONUT PAZARI: GELECEK PERSPEKTİFİ

Ancak, uzmanlar, bu durumun kalıcı olmayabileceğini ve ABD'nin konut pazarının yeniden toparlanabileceğini belirtti.

Prof. John Williams, "Kısa vadede yabancı alıcıların ilgisi azalmış olabilir, ancak orta ve uzun vadede ABD konut piyasası hala güçlü bir pazara sahip. Küresel yatırımcılar, ekonomik belirsizliklere rağmen ABD'yi cazip bir yatırım noktası olarak görmeye devam ediyorlar" dedi.

Yabancı yatırımcıların ABD konut pazarına olan ilgisinin azalması, bazı yerel pazarları etkilemiş olabilir. Ancak, ABD konut piyasası, güçlü altyapısı, gelişmiş finansal sistemleri ve uzun vadeli yatırım fırsatları ile dünya çapında hala önemli bir çekim merkezi olmaya devam ediyor.