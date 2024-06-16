ABD’de yakalanan Eylem Tok ve oğlunu neyin ele verdiği ortaya çıktı

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanıp tutuklanmalarının ayrıntıları ortaya çıkıyor.

EYLEM TOK’UN İMZASI ELE VERDİ!

TRT Haber'de yer alan habere göre, kaçak anne ve oğlu ABD'de sürekli yer değiştiriyordu. 20 gün önce, Boston'ın Jamaica bölgesinde bir ev kiraladılar. Evi kiralarken bir sözleşme imzaladılar.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'ndeki Güvenlik Ateşeliği, firarilerin yerini tespit etti. Önce İnterpol yetkililerine, ardından Boston polisine bilgi verildi. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran sabahı 09.30'da, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yaşadığı yere baskın düzenlendi.

Direnmeyen anne ve oğul gözaltına alındı. Panikleyen Timur’u annesi sakinleştirdi. Gözaltı sırasında Eylem Tok çok sayıda telefon görüşmeleri yaptı.

EVDE 5 BİN DOLAR BULUNDU

Evde yapılan aramada 5000 dolar nakit para bulundu ve tutanağa geçirildi. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, ABD'li avukatlar da kısa sürede polis merkezine geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart günü meydana gelen trafik kazasında, Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin kullandığı araç, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu. Kazadan sonra Eylem Tok, oğlunu alarak önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçırmıştı. Tok ve oğlunun New York'ta bir taksiye gülerek binerken çekilen fotoğrafı büyük tepki çekmişti.

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Üç ATV motoruyla geziye çıkan Oğuz Murat Aci, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdular. Evli ve bir çocuk babası olan Oğuz Murat Aci, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgileniyordu. Bu sırada aynı yönde seyreden T.C.’nin kullandığı lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü. Kazada Oğuz Murat Aci olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş yaralandı.

Kazanın ardından T.C., annesini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen yazar Eylem Tok, oğlunu kendi aracına alarak kaçtı. Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı. Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Eylem Tok’un ehliyeti olmayan oğlu T.C.’yi alarak gece 02.00’de havalimanına gittikleri ve oradan Mısır’a kaçtıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 6 Mart’ta İstanbul başsavcılığı, anne ve oğlunun ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğulun ABD’den iadesinin istendiğini ve gerekli belgelerin iletildiğini belirtti.