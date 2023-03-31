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Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek

ABD'de kar amacı gütmeyen Yapay Zeka ve Dijital Politika Merkezi, Federal Ticaret Komisyonu OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4'ün kullanımının durdurulması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:33
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ABD'de yapay zekanın durdurulması için destek

Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
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Yerel basındaki haberlere göre, CAIDP, FTC'ye şikayet başvurusunda OpenAI şirketini FTC'nin haksız ve aldatıcı iş uygulamaları yasasıyla yapay zeka ürünlerine ilişkin yönergeleri ihlal etmekle suçladığını ifade etti.

FTC'ye yapılan şikayette, OpenAI laboratuvarlarının araştırılması ve OpenAI'nın en yeni modeli olan GPT-4'ün kullanımının durdurulması çağırısında bulunulduğu aktarıldı.

OpenAI şirketinin en yeni GPT modeli olan GPT-4'ün "aldatıcı, mahremiyet ve kamu güvenliği için risk oluşturduğunu" savunan CAIDP, şirketin yapay zeka ürünlerinin FTC'nin kılavuzundaki "şeffaf, açık ve hesap verebilirlik" standartlarını karşılamadığını iddia etti.

CAIDP, şirketin GPT ürünlerinin piyasaya sunulmadan önce bağımsız değerlendirilmesini istediklerini belirterek, şirketin yapay zeka ürünleri için halka açık raporlama sisteminin getirilmesi gerektiğini savundu.

Konuya ilişkin yapay zekanın toplum üzerinde oluşturduğu riskler hakkında "Future of Life Institute" tarafından açık mektup yayımlanmıştı.

CAIDP Başkanı Mark Rottenberg'in de imza attığı mektuba, aralarında Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak gibi birçok ismin de katıldığı belirtildi.

Mektupta GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine en az 6 ay ara verilmesi talep edildi.

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